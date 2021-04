Pau Lopez è stato tra i grandi protagonisti della sfida di ieri sera con un rigore parato e una serie di interventi che hanno tenuto il risultato dalla parte romanista. Ad accorgersene è stata anche l'Uefa che nella "top 11" dell'andata dei quarti di finale di Europa League assegna i guanti da "titolare" nella propria formazione proprio allo spagnolo.

? Team of the Week!

©️ Who would you pick as captain? @FedExEurope | #UELTOTW | #UELFPZ | #UEL

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 9, 2021