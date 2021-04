I VOTI DEGLI ALTRI - Pau Lopez "eroe", Ibanez "croce e delizia". Dzeko "prezioso", Spinazzola "bello per poco".

LAROMA24.IT - Sembrava un film già scritto quando Dusan Tadic si è presentato sul dischetto. E invece il colpo di scena è da Sliding Doors: Pau Lopez para, Pellegrini trova il gol su punizione grazie all'errore di Scherpen, nel finale Ibanez mette il sigillo su una vittoria sofferta, che non chiude il discorso qualificazione ma che pesa tantissimo a livello psicologico. La Roma ha ancora qualcosa da dire in questa stagione e il 2-1 di Amsterdam è un messaggio più che chiaro.

Gli elogi del giorno dopo sono in larga parte per Pau Lopez (7,43). Oltre al rigore parato altri interventi decisivi: "Eroe della serata, di piede non ne azzecca una ma per una notte è fantastico essere tornati ai portieri di una volta, quelli che usavano le mani come Zoff o Jascin" (Corriere della Sera). Decisivo il portiere ma anche Roger Ibanez (6,64), "come Pau Lopez, è una croce ma pure una splendida delizia della notte di Amsterdam. Commette un fallo da rigore ingenuo, ma si va a riscattare con il gol fin qui più importante della stagione. In apprensione per tutta la gara, alterna chiusure a rincorse con la lingua di fuori" (Il Tempo).

In una partita da Sliding Doors non passa sottosilenzio il primo gol su punizione di Lorenzo Pellegrini (6,64): "È una paperissima di Scherpen, certo, ma lo ripaga di tutti gli sforzi fatti per questa squadra. Se c’era qualcuno che meritava di vincere il primo premio alla Lotteria era lui" (Corriere della Sera). E si rilancia Edin Dzeko (6,64): "Carico e voglioso, dimostra di avere degli arretrati da riscuotere. Non morde ma serve" (Corriere dello Sport).

Bene ma solo per mezz'ora Spinazzola (6,64), prima dell'infortunio che tiene in ansia Fonseca e non solo: "Va che è un piacere, poi si stira e fine dell'incantesimo" (Il Messaggero). Segno meno per Mancini (5,64), colpa dell'errore che ha portato all'1-0 di Klaassen: "L’unico errore, grave, è quell’esitazione che porta al gol dei lancieri. Ma nel resto della gara è una colonna" (Il Tempo). Errore commesso assieme a Diawara (5,86), "compartecipe del patatrac dell'1-0 con un passaggio ingiustificabile" (Gazzetta dello Sport)

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Pau Lopez 7,43

Mancini 5,64

Cristante 6,57

Ibanez 6,64

Bruno Peres 6,57

Diawara 5,86

Veretout 6,21

Spinazzola 6,64

Pellegrini 6,64

Pedro 6

Dzeko 6,64

Calafiori 6,07

Villar 6

Borja Mayoral 6

Carles Perez sv

Fonseca 6,64

