Europa League, l'Ajax vince in rimonta: 2-1 all'Heerenveen firmato Tadic e Haller

L'Ajax, prossimo avversario della Roma nei quarti di finale di Europa League con andata in programma giovedì sera alla Johan Cruijff Arena, vince in rimonta, e in trasferta, contro l'Heerenveen nella 28a giornata di Eredivisie. Dusan Tadic (36') su rigore e Sebastian Haller (61'), indisponibile in campo europeo per un errore nella compilazione della lista Uefa, ribaltano l'iniziale vantaggio di van Bergen (27'). La squadra di ten Hag guida il campionato con 69 punti in classifica.