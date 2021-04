Ajax: infortunio per Stekelenburg, da valutare per la Roma

A 4 giorni dalla sfida con la Roma un nuovo problema in casa Ajax. Dopo Danny Blind, che ha chiuso anzitempo la stagione in seguito all'infortunio alla caviglia riportato in nazionale, si ferma anche Maarten Stekelenburg.

L'ex di turno del prossimo match di Europa League ha accusato un problema fisico nel corso del riscaldamento del match con l'Heerenveen, in programma oggi pomeriggio e nel quale avrebbe dovuto giocare dal 1'. Non è ancora chiara la natura del suo infortunio, ma in ogni caso il tecnico ten Hag ha preferito non rischiare. Vista l'indisponibilità di Onana (squalificato per doping) va in campo il terzo portiere Kjell Scherpen. Le condizioni di Stekelenburg saranno valutate nelle prossime ore.