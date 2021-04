Boniek: "Lavoriamo per ospitare i tifosi nella finale di Europa League"

RETESPORT - "Per la finale di Europa League a Danzica stiamo lavorando con il governo polacco ad un protocollo per ospitare almeno il 30% di tifosi rispetto all'attuale capienza dello stadio: presto avremo delle novità", ha detto Zbigniew Boniek, ex calciatore anche della Roma ed ora presidente della Federcalcio polacca, ai microfoni dell'emittente radiofonica.

Boniek ha anche commentato il cammino della Roma, che ieri ad Amsterdam ha battuto l'Ajax nell'andata dei quarti di finale della competizione europea: "Non sono sorpreso della Roma, penso che abbia tutte le qualità per provare a vincere l'Europa League. Chiaramente ieri sera l'episodio del rigore parato da Pau Lopez ha cambiato l'inerzia del match. La Roma era alla pari con l'Ajax e l'ha dimostrato". "Il calcio è cambiato, si cerca molto la costruzione dal basso, ma in alcuni frangenti bisogna leggere i momenti e non è un delitto rinviare lungo sul centravanti, spostando la squadra più avanti. Troppi regali della Roma", ha aggiunto.

"L'ho visto molto dentro la partita, volenteroso, ambizioso, sempre pronto ad aiutare i compagni - ha detto sulla prestazione di Edin Dzeko - ma è un atteggiamento che andrebbe preteso sempre da lui e da tutti gli altri".