AJAX-ROMA: le pagelle. PAU LOPEZ "Massimo Lopez" 7,5 - IBANEZ "Scalda...Banez" 7

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - La Roma ha ancora qualcosa da dire. E va ascoltato perché parla del rifiuto del crollo, del ribellarsi al destino che sembrava ripetersi, senza lasciarsi andare ad un'altra stagione da dimenticare. L'ha detto una volta e, ora, si spera, dovrà ribadirlo tra una settimana.

Pau Lopez "fa tutto e anche il suo contrario" e diventa il migliore di giornata, come Ibanez, per l'occasione "scalda...Ibanez" per quel pallone infuocato di maledizioni che testa il lavoro dei manutentori dello stadio dell'Ajax.

PAU LOPEZ 7,5 - Fa tutto e anche il suo contrario. Para, sbaglia coi piedi, indovina un rigore, gli sguscia via un tiro morbido, poi più volte mura in uscita. Massimo Lopez.

MANCINI 6 - Lascia a Klassen l'ingresso principale accompagnandolo fin dentro l'area di rigore. Ma riprende a pagaiare fino a superare la corrente.

CRISTANTE 6 - Cade in un duello che apre la scena dell'1-0. Comunque finisce in piedi.

IBANEZ 7 - Quando rovesci in porta quel pallone con dentro tutti i peggiori pensieri accumulati fin qui, le fragilità e il rigore causato poco prima spariscono dai ricordi. Scalda...banez.

PERES 6,5 - Finisce a correre nei prati avversari nelle discese di ripartenza.

VERETOUT 6 - Jordan "light", inevitabilmente. DAL 77' VILLAR SV - In campo nel momento più bello.

DIAWARA 6 - La palla addormentata che lascia a metà strada e diventa lo strumento per l'1-0 dell'Ajax gli resta addosso, seppur riesca a ripulirsi la coscienza con una serie di piccole cose utili.

SPINAZZOLA 7 - L'ennesima peripezia dell'eroe, tipica del romanzo romanista, prevede che l'uomo in grado di guidare al di là degli olandesi finisca infortunato dopo mezz'ora. DAL 30' CALAFIORI 6 - Resta vivo fino alla fine in un quarto di finale di Europa League. Ed è già un merito.

PELLEGRINI 6,5 - Ingrossa la prestazione con lavori utili alla comunità, come il recupero che porta alla punizione poi realizzata con la necessaria collaborazione del portiere avversario.

PEDRO 6 - La lista dei meriti inizia, e finisce, alla punizione guadagnata per l'1-1. DAL 89' PEREZ SV - Per la scorta finale.

DZEKO 6,5 - Nella serata di non ritorno riveste l'abito migliore, legandosi la squadra in vita e offrendosi come ponte offensivo per saltare i corsi più complicati. DAL 77' MAYORAL SV - In fondo.

FONSECA 6,5 - Adesso la Roma ha una missione a tenerla in vita. Quando tutto sembrava crollare, con Tadic a 11 metri da Pau Lopez, la squadra si ribella in maniera insperata mostrando una forza emotiva fin qui sconosciuta. E che ora la avvolga fino all'ultimo dei loro giorni.

@MirkoBussi