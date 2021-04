Ajax, ten Hag: "In ottima forma e in fiducia, con la Roma sarà difficile. Fonseca allenatore fantastico" (VIDEO)

SKY SPORT - Dopo aver parlato in conferenza stampa, l'allenatore dell'Ajax Erik ten Hag, che domani sfiderà la Roma nell'andata dei quarti di finale di Europa League, è intervenuto ai microfoni dell'emittente televisiva. Le sue dichiarazioni: "Mi piace molto l’Italia. Mi piace la cultura, la gente, mi piace questo Paese e amo il modo in cui si vive il calcio. È una nazione splendida".

"Credo proprio che siamo in ottima forma, siamo fiduciosi, la squadra è cresciuta e migliorata molto. Questo è motivo di soddisfazione per noi - le sue parole in vista della gara di domani -. Ma contro la Roma sarà difficile e dovremo essere veramente bravi per portare a casa un buon risultato". "Fonseca è un allenatore fantastico, offensivo. Non vuole solamente vincere, ma vuole anche imporsi in un certo modo e questo mi piace molto. Così come mi piace il suo modo di vedere il calcio e la voglia che ha di far divertire il pubblico", ha concluso.

