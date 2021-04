Conferenza stampa, ten Hag: "Stekelenburg? Non è un problema lungo ma dobbiamo vedere se potrà esserci domani"

Alla vigilia di Ajax-Roma, in mattinata il tecnico dei lancieri, ten Hag, accompagnato dal difensore classe 2001 Jurriën Timber si sono presentati in conferenza stampa per rispondere alle domande dei cronisti in vista dell'andata dei quarti di finale di Europa League.

Il tecnico dell'Ajax parte dalla situazione di Stekelenburg, infortunato nell'ultima gara di campionato: "Dobbiamo aspettare e vedere come sta. Il suo infortunio non è un problema a lungo termine, ma resta da vedere se si riprenderà abbastanza velocemente per domani".

Sulle condizioni di Schuurs: "Non si allenerà questo pomeriggio. È un punto interrogativo per domani".

L'opinione dell'allenatore dell'Ajax sulla Roma: "E' una squadra attraente. Vogliono vincere con un certo modo di giocare a calcio".