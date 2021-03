Shakhtar-Roma, Kostenko (RC Fronte Ucraino): "Porte chiuse? Per l'aumento costante dei casi Covid"

CENTRO SUONO SPORT - All'interno della trasmissione 'Borderò', è intervenuto Aleksandr Kostenko, appartenente al Roma Club Fronte Ucraino che sembrava poter tornare a vedere la Roma dal vivo. La decisione, arrivata in serata, esclude questa possibilità, con la gara che si giocherà a porte chiuse.

La notizia dell’ultima ora recita che non sarà possibile metter piede allo stadio per la gara di domani…

"Sì, per ora c’è la conferma del municipio della città di Kiev. Ora aspettiamo quelle dell’Uefa e dei padroni di casa dello Shakhtar Donetsk"

Perché è successo questo?

"Purtroppo il costante aumento dei casi Covid ha portato a tutto ciò. Nelle scorse settimane avevano persino ridotto la capacità degli stadi a 14.000 persone, perciò non filtrava molto ottimismo"

Come l’avete presa?

"È stata una sorpresa per noi, adesso aspettiamo cosa deciderà lo Shakhtar. Purtroppo questa è la naturale conseguenza di ciò che sta succedendo ora in tutto il Mondo"

Quali sono le limitazioni adottate in Ucraina?

"Siamo sempre stati in quarantena, ma nell’ultimo mese le limitazioni sono state leggermente ridotte, soprattutto nel calcio. Infatti, hanno permesso ai tifosi della Dynamo Kiev di andare allo stadio. Purtroppo, per noi non sarà possibile"