Shakhtar Donetsk: lavoro atletico-tattico. Vitao: "Dobbiamo mostrare il nostro miglior calcio"

Come la Roma, anche lo Shakhtar Donetsk si è allenato in mattinata al centro sportivo di Sviatoshyn in vista della gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League in programma giovedì sera all'Olimpico. La squadra e lo staff si sono sottoposti al test per il Coronavirus, prima di sostenere la seduta odierna. Dopo aver analizzato i giallorossi, la squadra di Castro ha svolto una parte atletica per poi concludere la seduta con il lavoro tattico in campo durato un'ora.

Domani in mattinata è previsto l'arrivo dello Shakhtar a Roma, nel pomeriggio la conferenza stampa di Castro, accompagnato da un giocatore, e la rifinitura.

"Abbiamo lavorato sui calci piazzati sia in attacco sia in difesa perché questa è una componente davvero importante del gioco, così come nel nostro piano per la partita contro la Roma: attaccare, sviluppare l'azione d'attacco e difendere", ha detto il difensore brasiliano Vitao al sito ufficiale del club ucraino. "Secondo il nostro calendario, abbiamo giocato una volta ogni tre giorni, mentre in questo momento abbiamo più tempo e questo conta. Quando c'è stanchezza, il nostro lavoro è prevalentemente di recupero. Quando abbiamo pause più lunghe, abbiamo tempo di riposare e preparare la prossima partita. I nostri risultati non erano così prevedibili, ma siamo riusciti a vincere l'ultima partita. È importante continuare a farlo. Dobbiamo mostrare il nostro miglior calcio". ha concluso.

