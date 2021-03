Shakhtar Donetsk: individuale per Stepanenko e Dentinho. Domani alle 17.15 la conferenza di Castro e Matvienko. Bondar: "Roma? Non è finita" (VIDEO)

A due giorni dalla sfida con la Roma, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, lo Shakhtar Donetsk si è allenato oggi nel centro sportivo di Svyatoshin. La squadra, nella seduta odierna durata circa 50 minuti, ha svolto riscaldamento, tattica ed esercitazioni in attacco e in difesa, mentre Stepanenko e Dentinho hanno seguito i rispettivi programmi di recupero individuale.

"Ho avuto emozioni positive dal match con il Desna. Sono contento di aver giocato e della vittoria della squadra. Penso che questa vittoria abbia sollevato leggermente i nostri animi. Per noi nulla è finito - ha detto il difensore Bondar al sito ufficiale del club -. Se non ci credi, perché scendere in campo? C'è una seconda partita: ci stiamo concentrando con tanta voglia di passare al turno successivo".

Infine, come fa sapere il sito ufficiale dello Shakhtar, domani mattina la squadra si sottoporrà ai consueti test per il Coronavirus prima di effettuare la seduta di rifinitura. Nel pomeriggio alle 18.15 (17.15 ora italiana) Luis Castro parlerà in conferenza stampa accompagnato da Matvienko.

(shakhtar.com)

