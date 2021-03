FOTO - Trigoria: la Roma prepara il ritorno contro lo Shakhtar

In pieno tour de force, la Roma anche questa mattina è seca in campo a Trigoria per preparare il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, forte del 3-0 dell'andata. Dovrà centellinare le forze dei suoi Paulo Fonseca, atteso solo 3 giorni dopo la trasferta ucraina, dall'impegno decisivo in chiave Champions contro il Napoli.