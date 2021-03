Shakhtar Donetsk, Castro: "Crediamo alla rimonta contro la Roma"

In Europa League si riparte dal 3-0 per la Roma inflitto allo Shakhtar Donetsk: giovedì è in programma il ritorno degli ottavi di finale a Kiev. Oggi, dopo la vittoria in campionato, l'allenatore Luis Castro ha parlato anche della Roma. Le dichiarazioni del portoghese:

Il risultato di oggi (4-0 al Desna, ndr) è una prova per la partita con la Roma?

"Sarebbe bello. Sono due partite molto diverse, in un contesto completamente diverso. Sarebbe bello e ci proveremo".

Cosa dirà alla squadra alla vigilia del match con la Roma?

"Giochiamo e poi vediamo. Con professionalità, ambizione e dedizione".

I tifosi credono che lo Shakhtar possa fare cose incredibili contro la Roma, lei che pensa?

"Ci crediamo sempre tutti. Abbiamo già vinto contro il Real Madrid in casa e in trasferta quest'anno, abbiamo giocato contro l'Inter. So che molte persone lo dimenticano. E questo è normale. Non sto dicendo se ci riusciremo o meno. Crediamo di poterlo fare, perché non dimentichiamo tutto quello che abbiamo fatto finora. Quando c'è stato il sorteggio della fase a gironi di Champions League, molti hanno detto che era impossibile ma siamo andati avanti. È vero che l'anno scorso siamo arrivati in semifinale ed ora siamo agli ottavi. Ci crediamo sempre fino alla fine".

(shakhtar.com)

