Europa League: poker Shakhtar in campionato, 4-0 al Desna

Un poker che sa tanto di messaggio mandato alla Roma. Lo Shakhtar Donetsk fa quattro gol in campionato aspettando il ritorno degli ottavi di Europa League. La formazione di Castro ha battuto in casa il Desna, quarto in classifica nella Prem'er Liha ucraina, per 4-0.

Partita sbloccata nel primo tempo con un rigore di Tete (34'), nella ripresa doppietta di Solomon (74' e 77'), nel finale la chiude ancora Tete (80'). In classifica lo Shakhtar tiene il passo della Dinamo Kiev e sale a 39 punti, a -4 dalla vetta. Giovedì a Kiev la sfida con i giallorossi, all'andata vittoriosi per 3-0.