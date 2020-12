VIDEO - Fonseca smentisce: «La sfuriata dei Friedkin? Una grande bugia, così non si rispetta la squadra»

Nessuna sfuriata da parte di Dan e Ryan Friedkin negli spogliatoi del San Paolo dopo il ko con il Napoli. L'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha smentito la notizia del faccia a faccia tra i nuovi proprietari del club giallorosso e la squadra dopo il 4-0 incassato dagli azzurri nell'ultimo turno di campionato. «Non è vero - ha detto in conferenza stampa alla vigilia del match con lo Young Boys -, da quando sono qui ho sempre avuto rispetto per il lavoro dei giornalisti e faccio le mie analisi sempre in una forma onesta e dico sempre la verità, ma questa notizia è una grande bugia. Non è un modo di lavorare serio e non lo posso accettare, così non si rispetta la squadra»