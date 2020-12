Roma-Young Boys: Cristante in conferenza stampa con Fonseca

Sarà Bryan Cristante ad affiancare Paulo Fonseca nella consueta conferenza stampa della vigilia. Nel mirino lo Young Boys, che affronterà i giallorossi allo Stadio Olimpico alle 21 di domani. Come anticipato, è fissato per stamattina l'allenamento di rifinitura della squadra, mentre nel pomeriggio, alle 14, andrà in scena la conferenza stampa.