Europa League, Roma-Young Boys: mercoledì mattina la rifinitura e alle 14 la conferenza stampa del mister

La Roma si prepara a scendere in campo questa sera alle 20:45 contro il Napoli di Gattuso. I giallorossi però non avranno tempo di riposarsi al termine della gara, visto che giovedì 3 dicembre alle 21 li aspetta l'impegno casalingo in Europa League contro lo Young Boys. La squadra agli ordini di Fonseca effettuerà la rifinitura mercoledì mattina alle 11:20, mentre lo stesso tecnico portoghese insieme a un calciatore ancora da selezionare si presenterà in conferenza stampa per rispondere alle domande dei cronisti. Qualora la Roma dovesse riuscire a vincere o pareggiare contro gli svizzeri blinderebbe definitivamente il primo posto nel girone.