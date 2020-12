Champions League, 3-0 al Barça: la Juve passa come prima del girone. United, Dinamo Kiev e Krasnodar in Europa League

La Juventus si impone 3-0 al Camp Nou sul Barcellona con una doppietta di Ronaldo su rigore e una rete di McKennie: i bianconeri passano così agli ottavi come primi nel girone G, blaugrana secondi mentre la Dinamo Kiev retrocede in Europa League.

Questi gli altri risultati (in grassetto nero le squadre qualificate agli ottavi di Champions League, in rosso le retrocesse in Europa League):

GIRONE E

Chelsea-Krasnodar 1-1 (24' Cabella, 28' rig. Jorginho)

Rennes-Siviglia 1-3 (32' Kounde, 47' e 81' En Nesyri)

Chelsea 14

Siviglia 13

Krasnodar 5

Rennes 1

GIRONE G

Barcellona-Juventus 0-3 (13' e 52' rig. Ronaldo, 20' McKennie)

Dinamo Kiev-Ferencvarosi 1-0 (60' Popov)

Juventus 15

Barcellona 15

Dinamo Kiev 4

Ferencvarosi 1

GIRONE H

Lipsia-Manchester United 3-2 (2' Angelino, 13' Haidara, 69' Kluivert, 80' rig. Fernandes, 82' Pogba)

Psg-Basaksehir (sospesa: qui per info)

Lipsia 12

Psg 9*

Manchester United 9

Basaksehir 3*

*una partita in meno