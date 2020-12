Champions League, Psg-Basaksehir: frase razzista del quarto uomo a Webo, le squadre lasciano il campo (VIDEO)

Succede di tutto a Parigi in occasione di Paris Saint-Germain-Basaksehir, match valido per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League: al Parco dei Principi i giocatori di entrambe le squadre hanno abbandonato il terreno di gioco e la gara è al momento sospesa per un episodio di razzismo.

Intorno al quarto d'ora di gioco, il vice allenatore del club turco, Pierre Webo, ha accusato il quarto uomo, Sebastian Colţescu, di razzismo. Per indicare al direttore di gara quale membro della panchina ammonire, Colţescu avrebbe definito Webo con un epiteto razzista. Particolarmente veemente la reazione dell'attaccante Demba Ba.

PSG vs Istanbul Basaksehir has been suspended following an alleged racist incident involving the 4th official towards Istanbul's assistant manager. pic.twitter.com/mLIkZiPK7u



— Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) December 8, 2020