Roma-Cluj: giallorossi con il lutto al braccio in memoria di Proietti (FOTO)

La Roma omaggia Gigi Proietti, scomparso lunedì. Ed oggi in occasione della gara europea contro il Cluj la squadra giallorossa scende in campo con il lutto al braccio in memoria di Proietti, tra l'altro anche tifoso romanista. I funerali, andati in scena questa mattina e mostrati in diretta tv, hanno commosso l'intera città.