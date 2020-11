Proietti, presente Bruno Conti ai funerali. Striscione del tifo giallorosso: "Esempio di romanità" (FOTO)

Si sono svolti questa mattina i funerali di Gigi Proietti, ristretti e mostrati in diretta tv per seguire le normative Covid ma che comunque hanno prodotto un corteo che si è spostato dai Fori Imperiali fino al Globe Theatre dove molti suoi allievi e appassionati hanno voluto dare l'ultimo saluto. Affisso anche uno striscione firmato 'Asr' nel quale si legge "Me viè da piagne...ma che sarà. Ciao Gigi, esempio di romanità!". In chiesa era presente anche Bruno Conti.