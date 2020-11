CLUJ-ROMA: le probabili formazioni. Emergenza in difesa: Cristante al fianco di Jesus. Calafiori dal 1', Villar-Diawara a centrocampo. Squadra verso lo stadio (VIDEO)

LAROMA24.IT - In piena emergenza in difesa, senza Smalling, Mancini, Ibanez, Fazio e Kumbulla, la Roma si tuffa nell'Europa League, prima di affrontare il Napoli in campionato: alle 21.00 allo stadio Constantin Radulescu affronta il Cluj nella quarta giornata della fase a gironi della competizione.

Dubbio modulo per Fonseca, che medita un ritorno alla difesa a quattro: al fianco del solo centrale di ruolo a disposizione, Juan Jesus, dovrebbe agire Cristante con Bruno Peres e Calafiori sulle corsie. L'alternativa, in caso di difesa a tre, sarebbe Karsdorp adattato come centrale a destra e, col 3-5-2, fuori Pedro dall'undici titolare. A centrocampo spazio a Villar e Diawara, mentre alle spalle di Borja Mayoral dovrebbero giocare Carles Perez, Pellegrini e Pedro.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CLUJ: Balgradean; Susic, Ciobotariu, Burca, Camora; Itu, Djokovic, Paun; Rondon, Debeljuh, Pereira.

A disp.: Sandomierski, Checiches, Soares, Aurelio, Chipciu, Latovlevici, Carnat, Manea, Vojtus, Joca, Bordeianu.

All.: Petrescu.

ROMA: Pau Lopez; Bruno Peres, Cristante, Juan Jesus, Calafiori; Villar, Diawara; Carles Perez, Pellegrini, Pedro; Borja Mayoral.

A disp.: Berti, Mirante, Karsdorp, Spinazzola, Veretout, Milanese, Tripi, Mkhitaryan, Dzeko, Ciervo.

All.: Fonseca.

Arbitro: Lechner. Assistenti: Heidenreich - Kolbitsch. IV uomo: Weinberger.

PREPARTITA

19.15 - Come mostrato dai social del club giallorosso, la Roma in pullman si sta dirigendo verso lo stadio, teatro della sfida col Cluj.