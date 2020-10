FOTO - La rifinitura dei giallorossi in vista di Young Boys-Roma

Si ricomincia, anche in Europa: mancano ormai meno di 24 ore al debutto stagionale della Roma in Europa League, avversario di giornata lo Young Boys. I giallorossi sono volati in giornata a Berna, dove il tecnico Paulo Fonseca e Gonzalo Villar hanno tenuto una conferenza stampa congiunta in vista della sfida di domani. Poi l'allenamento di rifinitura. Di seguito le immagini relative alla sessione svoltasi allo Stade de Suisse.