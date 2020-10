Champions League: Lazio-Borussia Dortmund 3-1. Vincono anche Barcellona, Lipsia e United

Si conclude il primo martedì di Champions League della stagione 2020-21. Dopo gli anticipi del tardo pomeriggio la Lazio vince in casa contro il Borussia Dortmund: i biancocelesti aprono con la rete di Immobile e l'autogol di Hitz. Nel secondo tempo accorcia le distanze Haaland, ma Akpa-Akpro la chiude al minuto 76.

3 punti per il Barcellona, che vince in casa con il Ferencvaros: i blaugrana mantengono la distanza di sicurezza e allungano sugli avversari nonostante l'espulsione di Piqué al 68' - calcio di rigore da cui è scaturito il gol di Charatin -, per chiudere sul 5-1. Bottino pieno anche per il Manchester United, che piega il PSG grazie alle reti di Bruno Fernandes e Rashford.

Vittoria casalinga anche per il Lipsia, che piega l'Istanbul Basaksehir con una doppietta di Tasende.

Pareggi negli altri match della serata: Rennes-Krasnodar (1-1) e Chelsea-Siviglia (0-0)

TUTTI I RISULTATI

Lipsia-Istanbul Basaksehir 2-0

Rennes-Krasnodar 1-1

Lazio-Borussia Dortmund 3-1

Barcellona-Ferencvaros 5-1

Chelsea-Siviglia 0-0

PSG-Manchester United 1-2