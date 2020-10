Champions League: Dinamo Kiev-Juventus 0-2, Morata con una doppietta regala la vittoria a Pirlo. Il Brugge si impone 2-1 sul campo dello Zenit

È ripartita la Champions League 2020/2021. A inaugurare il nuovo anno della stagione internazionale è stata la Juventus, scesa sul campo della Dinamo Kiev. I bianconeri dell'esordiente Pirlo si sono imposti con il risultato di 2-0 grazie a una doppietta di Alvaro Morata conquistando così la vetta del gruppo G, in attesa della partita tra Barcellona e il Ferencvarosi. In contemporanea sono scesi in campo anche Zenit e Brugge, dove è stata la squadra belga a imporsi per 2-1 sui russi. I due club si trovano nel gruppo F insieme a Borussia Dortmund e Lazio che scenderanno in campo questa sera all'Olimpico.