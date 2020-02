Roma-Gent, Thorup: "Peccato non sia arrivato il gol, ma non è ancora finita"

Lo Stadio Olimpico è stato il teatro dove è andata in scena la partita di andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra Roma e Gent conclusasi sul risultato di. Al termine del match, nel corso del post-gara, l’allenatore della squadra belga Jess Thorup si è fermato ai microfoni dei giornalisti presenti nella mixed zone dell’impianto sportivo del Foro Italico dove ha dichiarato:

THORUP IN CONFERENZA STAMPA

Ieri avevamo detto che era una partita che aspettavamo con ansia. Ho detto ai giocatori che sono orgoglioso di loro, peccato per il gol. Abbiamo pagato un errore, ci è mancata qualità per concretizzare le azioni. Abbiamo fatto una gara fisicamente buona, ci è mancato solo il gol. Abbiamo preso solo un gol, la qualificazione è aperta. La prossima settimana i nostri tifosi si godranno un’altra bella partita. In casa siamo solidi”.

Qual è stata la differenza tra le squadre?

Siamo in forma, abbiamo fiducia e l’abbiamo dimostrato. Abbiamo giocato senza paura. Era importante segnare, ci è mancata qualità, l’ultimo tocco. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi.

Le occasioni mancate sono un rammarico?

Era la prima di una doppia sfida. Il primo tempo ci è servito per adattarci. Abbiamo dimostrato di poter giocare con una strategia diversa. Questo creerà dubbi per l’avversario nella sfida di ritorno.