Roma-Gent: i convocati di Thorup. Ok Depoitre (FOTO)

Dopo la conferenza stampa e la rifinitura sul prato dell'Olimpico, il tecnico del Gent, Jess Thorup, ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di domani contro la Roma, valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Tra i 21 chiamati c'è anche anche l'attaccante Depoitre, in dubbio per problemi fisici.

Di seguito l'elenco completo:

Kaminski

Coosemans

Martin

Lustig

Castro-Montes

Ngadeu

Plastun

Godeau

Asare

Mohammadi

Owusu

Odjidja

Kums

Bezus

Dejaegere

Chkvetadze

Marreh

David

Depoitre

Kvilitaia

Niangbo