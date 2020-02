Gent, Thorup: "La Roma appartiene ai vertici d'Europa, noi ancora no". Owusu: "Dopo la partita siamo rimasti delusi, ora prevale l'orgoglio"

L'allenatore del Gent Jess Thorup sembra non aver ancora digerito l'eliminazione dall'Europa League avvenuta giovedì scorso per mano della Roma. A testimoniarlo le sue parole rilasciate in conferenza stampa in vista della partita del campionato belga contro il Cercle Brugge. "Siamo fuori dall'Europa, è un peccato, ma possiamo anche essere orgogliosi. Dopo la partita abbiamo ricevuto anche le congratulazioni da parte dello staff della Roma per come abbiamo giocato. Se una squadra di alto livello ci fa i complimenti vuol dire che ci siamo comportati bene – le dichiarazioni del tecnico dei bufali -. Siamo stati battuti da una squadra molto efficiente. Abbiamo creato molte occasioni da gol, ma il risultato alla fine non ci è stato favorevole. È questa la più grande differenza che c'è stata tra le due squadre. Loro appartengono ai vertici europei, noi ancora no, ma ci stiamo avvicinando".

Della partita contro la Roma ne ha parlato anche il centrocampista del Gent Elisha Owusu il quale ha affermato: "Possiamo essere orgogliosi. Esprimendo il nostro calcio abbiamo dimostrato all'Europa cos'è il Gent. Dopo la partita siamo rimasti delusi, ma adesso prevale l'orgoglio. Non è quindi difficile girare pagina e concentrarci al campionato dove vogliamo ottenere il massimo dei punti nelle partite che rimangono".