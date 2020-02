Domani i tifosi giallorossi saranno ospiti in Belgio alla Ghelamco Arena di Gand. Nonostante l'emergenza coronavirus abbia ridotto il numero dei partecipanti alla trasferta, in Belgio è tutto pronto per accogliere i tifosi romanisti. I cancelli dello stadio apriranno alle 17, due ore prima del calcio d'inizio. In una nota pubblicata sul sito ufficiale della Roma sono riportate tutte le indicazioni per i tifosi che saranno in Belgio.

