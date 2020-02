Europa League, ZUBIRIA: “Il Siviglia? Per arrivare in fondo devi batterle tutte, il ritorno in casa sarà un vantaggio. Monchi è il benvenuto a Roma”

SKY SPORT - Al termine del sorteggio degli ottavi di Europa League che ha messo di fronte la Roma e il Siviglia ha parlato Manolo Zubiria. Queste le sue parole:

Lei è di Siviglia, forse una squadra che avrebbe evitato era proprio il Siviglia…

Oggi eravamo pronti ad affrontare chiunque perchè sono tutti forti, per arrivare in fondo devi batterli tutti. Sarà anche bello affrontare il Siviglia, saranno sicuramente due partite molto belle.

Non è una partita normale questa…c’è anche il ritorno di Monchi

Monchi è un grande professionista con cui abbiamo bei ricordi e sarà il benvenuto a Roma, però è sempre Roma-Siviglia. Loro hanno vinto questa competizione molte volte e noi saremo pronti ad affrontare questa grande squadra.

L’Europa League può rendere accettabile la vostra stagione?

Noi abbiamo un vantaggio, possiamo raggiungere il nostro obiettivo anche tramite il campionato e poi abbiamo la fortuna che anche l’Europa League ci concede questo. Vogliamo arrivare fino in fondo, se il 27 maggio saremo in finale sarà una bellissima stagione, l’obiettivo è quello.

Manderà un mesaggio a Monchi?

Appena finisco gli manderò un gran saluto.

Sono due squadre abbastanza simili Roma e Siviglia?

Si siamo anche simili, per classifica e percorsi. Sicuramente saranno due partite di grande calcio. Non abbiamo neanche tempo di pensare al campionato che giocheremo subito col Siviglia. Chiudere in casa sarà un vantaggio.

Un pregio e difetto del Siviglia?

Difficile dirlo, è una squadrta che tengo nel cuore. La storia parla per loro e c’è massimo rispetto per quello che hanno fatto in Europa negli ultimi anni.