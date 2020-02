Taras Stepanenko, centrocampista dello Shakhtar Donetsk, al termine della gara di ieri che ha dato la qualificazione agli ottavi di Europa League agli ucraini, ha risposto ad una domanda sul sorteggio di oggi a Nyon.

Chi preferiresti incontrare fra il tuo ex tecnico Paulo Fonseca e il tuo ex compagno Fred oggi al Manchester United?

"Scelgo la Roma, soprattutto perché la squadra oggi non mi sembra nel suo momento migliore"

(Tribuna)