Europa League: Inter, Man United, Siviglia, Shakhtar agli ottavi. Ajax ed Arsenal eliminate

Si completa il quadro delle squadre che conquistano gli ottavi di finale di Europa League (ad eccezione di Salisburgo-Eintracht Francoforte, rimandata per maltempo, che si disputerà domani alle 18). Dopo le gare delle 18.55, accedono agli ottavi anche Inter, Shakhtar, Copenhagen, Manchester United, Siviglia, Getafe e Olympiacos.

Questi i risultati finali (in grassetto le squadre classificate agli ottavi):

Arsenal-Olympiakos 1-2 (and. 1-0)

Benfica-Shakhtar Donetsk 3-3 (and. 1-2)

Celtic Glasgow- Copenhagen 1-3 (and. 1-1)

Inter-Ludogorets 2-1 (and. 2-0)

Manchester United-Club Brugge 5-0 (and. 1-1)

Siviglia-Cluj 0-0 (and. 1-1)

Ajax-Getafe 2-1 (and. 0-2)