Europa League: Wolfsburg, Basilea, Wolves, LASK e Leverkusen agli ottavi. Basaksehir ai supplementari con lo Sporting

Si sono giocate le gare delle 19 del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Oltre alla Roma di Fonseca, che ha eliminato il Gent, sono ufficiali i nomi delle prime qualificate agli di finale: sono infatti Wolfsburg, Basilea, Wolverhampton, LASK Linz e Bayer Leverkusen a strappare il pass per il turno successivo. Attualmente ai supplementari invece la sfida tra Basaksehir e Sporting Lisbona. In attesa delle partite delle 21, questi tutti i risultati dei match di oggi:

Basilea-APOEL 1-0 (and. 3-0)

Espanyol-Wolverhampton 2-2 (and. 0-4)

Porto-Bayer Leverkusen 1-3 (and. 1-2)

Gent-Roma 1-1 (and. 0-1)

LASK Linz-AZ Alkmaar 2-0 (and. 1-1)

Malmö-Wolfsburg 0-3 (and. 1-2)