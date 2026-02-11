Coppa Italia: 1-1 tra Bologna e Lazio, biancocelesti in semifinale dopo i rigori

La Lazio stacca il pass per le semifinali di Coppa Italia espugnando il Dall'Ara dopo una partita risolta solo ai calci di rigore. I tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1, ma dagli undici metri gli errori dei padroni di casa sono risultati fatali per il cammino della formazione rossoblù. La partita si era sbloccata alla mezz'ora del primo tempo grazie a Santiago Castro, che aveva portato in vantaggio il Bologna al 30'. In avvio di ripresa (48'), Tijjani Noslin ha ristabilito la parità. L'equilibrio ha regnato sovrano fino al 90', rendendo necessari i rigori.

Nella serie decisiva, il Bologna ha pagato a caro prezzo l'errore in apertura di Ferguson (parato da Provedel) e la conclusione terminata fuori di Riccardo Orsolini. Implacabile invece la sequenza della Lazio, che ha trasformato tutte le esecuzioni con Nuno Tavares, Dia, Marušić e Taylor, conquistando così l'accesso al turno successivo.