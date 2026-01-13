ROMA-TORINO: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

La Roma è pronta a esordire nella Coppa Italia 2025/26 e il debutto è contro il Torino di Baroni: il match è valido per gli ottavi di finale e andrà in scena oggi alle ore 21 allo Stadio Olimpico. La vincente di questa gara affronterà l'Inter ai quarti.
Gasperini effettuerà diverse rotazioni in vista dei tanti impegni ravvicinati e davanti alla porta di Svilar ci sarà il trio difensivo composto da Ghilardi-Ziolkowski-Hermoso, mentre sulle fasce spazio a Celik e Wesley. A centrocampo la coppia Cristante-Pisilli, in attacco Soulé ed El Shaarawy alle spalle di Dybala.
DOVE VEDERE ROMA-TORINO IN TV E IN STREAMING
Roma-Torino sarà trasmessa in esclusiva in chiaro su Italia 1 e in contemporanea streaming, gratis, su Mediaset Infinity.
LE PROBABILI FORMAZIONI
ROMA: Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Dybala.
TORINO: Israel; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Ilkhan, Casadei, Vlasic, Aboukhlal; Simeone, Adams.
LE QUOTE
|ROMA-TORINO
|1
|X
|2
|EUROBET
|1.65
|3.70
|5.40
|SISAL
|1.67
|3.75
|5.75
|PLANETWIN365
|1.67
|3.65
|5.50
|SNAI
|1.65
|3.70
|5.50
LR24