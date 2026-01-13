ROMA-TORINO: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

La Roma è pronta a esordire nella Coppa Italia 2025/26 e il debutto è contro il Torino di Baroni: il match è valido per gli ottavi di finale e andrà in scena oggi alle ore 21 allo Stadio Olimpico. La vincente di questa gara affronterà l'Inter ai quarti.

Gasperini effettuerà diverse rotazioni in vista dei tanti impegni ravvicinati e davanti alla porta di Svilar ci sarà il trio difensivo composto da Ghilardi-Ziolkowski-Hermoso, mentre sulle fasce spazio a Celik e Wesley. A centrocampo la coppia Cristante-Pisilli, in attacco Soulé ed El Shaarawy alle spalle di Dybala.

DOVE VEDERE ROMA-TORINO IN TV E IN STREAMING

Roma-Torino sarà trasmessa in esclusiva in chiaro su Italia 1 e in contemporanea streaming, gratis, su Mediaset Infinity.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Dybala.

TORINO: Israel; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Ilkhan, Casadei, Vlasic, Aboukhlal; Simeone, Adams.

LE QUOTE

ROMA-TORINO 1 X 2 EUROBET 1.65 3.70 5.40 SISAL 1.67 3.75 5.75 PLANETWIN365 1.67 3.65 5.50 SNAI 1.65 3.70 5.50

LR24