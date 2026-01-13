Una Roma non lucida chiude in svantaggio per 0-1 l'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Torino. La squadra di Gasperini, in piena emergenza tra infortuni e squalifiche, chiude la prima frazione di gioco sotto dopo la rete di Che Adams al minuto 38ì5. Non una buona partita da parte dei giallorossi che comunque attaccano e sprecano con El Shaarawy la palla per passare in vantaggio. Ecco i migliori scatti della prima frazione di gioco.
FOTO - Roma-Torino 0-1 HT
13/01/2026 alle 21:47.
