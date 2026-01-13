Coppa Italia, ROMA-TORINO: le probabili formazioni. Davanti Soulé, El Shaarawy e Dybala

Entra di scena la Coppa Italia nella stagione della Roma. Questa sera, alle 21.00, allo Stadio Olimpico i giallorossi ospitano il Torino negli ottavi di finale della competizione con alcune assenze (l'ultima quella di Ferguson, non convocato). Gasperini ritrova Ndicka, tornato dalla Coppa d'Africa, ma dovrebbe accomodarsi in panchina: in difesa spazio a Ghilardi e Ziolkowski con Hermoso. In mezzo al campo il tecnico conferma Pisilli al fianco di Cristante, davanti Soulé ed El Shaarawy supportano Dybala.
LE PROBABILI FORMAZIONI
ROMA: Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Dybala.
A disp.: Vasquez, Zelezny, Rensch, Ndicka, Tsimikas, Lulli, Koné, Bah, Bailey, Arena.
All.: Gasperini.
TORINO: Israel; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Aboukhlal; Simeone, Adams.
A disp.: Acquah, Anjorin, Dembele, Ismajili, Ngonge, Njie, Paleari, Pellini, Popa, Vlasic, Zapata.
All.: Baroni.
Arbitro: Bonacina. Assistenti: Cipressa - Politi. IV uomo: Marinelli. VAR: Mazzoleni. AVAR: Paganessi.