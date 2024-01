ROMA-CREMONESE: le probabili formazioni. Pellegrini dal 1', Celik e Cristante in difesa

Alle 21:00 allo Stadio Olimpico andrà in scena l'ottavo di finale di Coppa Italia che vedrà protagoniste Roma e Cremonese. La vincente della sfida di questa sera troverà sulla propria strada la Lazio di Maurizio Sarri. Turnover e gestione per Mourinho in vista del big match di domenica sera contro l'Atalanta: riposo per Mancini, mentre a Cristante toccheranno gli straordinari e ancora una volta dovrà abbassarsi al centro della difesa, con Llorente e Celik ai suoi lati. A centrocampo torna dal 1' capitan Pellegrini, con lui Bove e Paredes. Dubbio su, tandem offensivo, con quattro giocatori per due maglie: Lukaku, Dybala, Azmoun e Belotti.

IL TABELLINO

ROMA: Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Belotti, Lukaku.

A disp.: Rui Patricio, Boer, Cherubini, Kristensen, Pagano, Pisilli, Zalewski, Spinazzola, Renato Sanches, Dybala, Azmoun.

All.: Mourinho.

CREMONESE: Jungdal; Antov, Tuia, Bianchetti; Ghiglione, Collocolo, Castagnetti, Majer, Quagliata; Okereke, Ciofani.

A disp.: Brahja, Saro, Ravanelli, Sernicola, Rocchetti, Lochoshvili, Valzania, Abrego, Sekulov, Afena-Gyan, Vazquez, Tsadjout, Coda, Zanimacchia.

All.: Stroppa.

Arbitro: Pairetto. Assistenti: Moro-Garzelli. IV uomo: Camplone. VAR: Meraviglia. AVAR: Chiffi.