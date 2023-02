FOTO - Roma-Cremonese, striscioni in Curva Sud: "Uniti conquistiamo la vittoria". Poi contro Zaniolo: "L'AS Roma è sacra"

Alle ore 21 la Roma scende in campo contro la Cremonese nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. La vincente di questa gara affronterà in semifinale la Fiorentina, che ha battuto 2-1 il Torino nel pomeriggio. C'è grande attesa in casa giallorossa per la gara odierna, infatti anche quest'oggi si è registrato l'ennesimo sold out (20esimo consecutivo). In Curva Sud è spuntato uno striscione che mette in chiaro l'importanza di questa competizione: "Combattete per la maglia, vincete per la gloria. Uniti conquistiamo la vittoria".

Sempre in Curva Sud è spuntato uno striscione contro Nicolò Zaniolo: "Per noi indossare quella maglia vuol dire onorarla. Per noi baciare quella maglia significa non tradirla. L'AS Roma è sacra".