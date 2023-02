Alle 21.00 lo Stadio Olimpico sarà il teatro della sfida tra Roma e Cremonese, valida per i quarti di Coppa Italia: la vincente affronterà in semifinale una tra Fiorentina e Torino. L'Olimpico risponde nuovamente, come sempre, presente per sostenere dagli spalti la formazione di Mourinho: è atteso il 20esimo sold out stagionale. Mancano, infatti, meno di 100 biglietti da staccare.

LR24