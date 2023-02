Roma-Cremonese: prima convocazione per Llorente e il classe 2003 Silva

La Roma è pronta ad affrontare la Cremonese questa sera alle ore 21 nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. La vincente affronterà in semifinale la Fiorentina, che ha battuto per 2-1 il Torino. La gara odierna dei giallorossi segna il ritorno in panchina di Wijnaldum, assente da mesi dopo il lungo infortunio subito in allenamento. Oltre al centrocampista olandese, figurano anche due nuovi volti: Diego Llorente, arrivato due giorni fa nella Capitale, e Brian Silva, difensore centrale classe 2003.