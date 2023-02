Roma-Cremonese: Wijnaldum in panchina. Ovazione dei tifosi all'annuncio (FOTO e VIDEO)

Georginio Wijnaldum in panchina: il centrocampista olandese torna tra i giocatori a disposizione di José Mourinho dopo la frattura della tibia destra subita in estate e il lungo recupero. Il numero 25 giallorosso si accomoda in panchina in occasione della sfida contro la Cremonese, valida per i quarti di finale di Coppa Italia e in scena alle 21.00 all'Olimpico.

Il club giallorosso, condividendo un video dell'arrivo della squadra allo stadio, mostra anche Wijnaldum:

All'annuncio dello speaker del ritorno di Wijnaldum in panchina, c'è stata l'ovazione dei tifosi giallorossi, i quali hanno poi cantato il coro dedicato al centrocampista olandese.