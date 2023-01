Roma-Genoa: Dybala premiato da Pellegrini e Conti per la vittoria del Mondiale (FOTO e VIDEO)

Alle 21.00 va in scena Roma-Genoa allo Stadio Olimpico, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Prima del fischio d'inizio Paulo Dybala è stato premiato con due targhe personalizzate e consegnate dal capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini e Bruno Conti per la vittoria del Mondiale in Qatar con la maglia dell'Argentina, battendo in finale la Francia dopo i calci di rigore. La Joya, inoltre, nei giorni scorsi ha affidato all’Archivio Storico del club giallorosso la sua medaglia di campione del Mondo.

? Prima di #RomaGenoa, Bruno Conti e Lorenzo Pellegrini hanno premiato il nostro Campione del Mondo, Paulo Dybala ??❤️#ASRoma pic.twitter.com/sYCCsUHO8O — AS Roma (@OfficialASRoma) January 12, 2023