Genoa: ripresa degli allenamenti in vista della gara contro la Roma

Oltre alla Roma, anche il Genoa ha ripreso ad allenarsi in vista della partita di Coppa Italia contro i giallorossi, valida per gli ottavi di finale e in programma domenica alle ore 21. Ecco quanto si legge sul sito ufficiale del Grifone: "E’ ripresa la preparazione per la squadra, accolta a Pegli dal sole dopo giornate di nuvole e pioggia. Staff e giocatori si sono ritrovati al Centro Gianluca Signorini, dopo il mini break accordato da ‘Gila’ nel fine settimana, per ripartire con i lavori in vista della partita con la Roma, in programma giovedì all’Olimpico (ore 21) per gli ottavi della Coppa Italia Frecciarossa. L’occasione è servita per fare il punto e accendere i riflettori sul prossimo match, a cui non potrà prendere parte Hefti che sconta una giornata di squalifica. La prevendita dei biglietti settore ospiti (quasi 400 i tagliandi acquistati) è in corso, fino a mercoledì, sul circuito Vivaticket".

(genoacfc.it)

