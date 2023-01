Genoa, i convocati di Gilardino: torna Semper. Out Portanova, Pajac, Ekuban, Hefti, Yeboah e Touré (FOTO)

Il Genoa ha reso noto la lista dei convocati per la gara contro la Roma, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e in programma oggi alle ore 21 allo Stadio Olimpico (quasi sold out). Confermata l'esclusione di Portanova. Assenti anche Pajac, Ekuban, Hefti, Yeboah e Touré. Torna invece Semper.

Portieri: Agostino, Martinez, Semper

Difensori: Bani, Criscito, Czyborra, Dragusin, Matturro, Sabelli, Vogliacco

Centrocampisti: Badelj, Frendrup, Galdames, Ilsanker, Jagiello, Lipani, Strootman, Sturaro

Attaccanti: Aramu, Coda, Gudmundsson, Puscas, Yalcin