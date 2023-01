Coppa Italia, ROMA-GENOA: le formazioni UFFICIALI. Smalling riposa, Kumbulla dal 1'. Bove titolare

Roma di scena in Coppa Italia: il percorso dei giallorossi nella competizione inizia affrontando il Genoa di Gilardino all'Olimpico negli ottavi di finale. José Mourinho, che squalificato in campionato con Bologna e Milan torna in panchina, opta per qualche cambio: concede un turno di riposo per Smalling e schiera Kumbulla con Mancini ed Ibañez in difesa, a centrocampo Bove al fianco di Matic con Zalewski ed El Shaarawy esterni. Davanti Zaniolo e Pellegrini supportano Abraham.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Zalewski, Matic, Bove, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

All.: Mourinho.

GENOA: Martinez; Vogliacco, Bani, Dragusin; Sabelli, Sturaro, Badelj, Galdames, Czyborra; Yalcin, Coda.

All.: Gilardino.

Arbitro: Feliciani. Assistenti: De Meo - Bottegoni. IV uomo: Cosso. VAR: Banti. AVAR: Muto.

PREPARTITA

20.05 - Anche la Roma annuncia gli 11 titolari:

? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaGenoa ? ? DAJE ROMA! ?#CoppaItaliaFrecciarossa pic.twitter.com/O8wS1KpapJ — AS Roma (@OfficialASRoma) January 12, 2023

20.00 - Il Genoa comunica le scelte di Gilardino:





19.58 - Il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante anticipa la formazione ufficiale della Roma.