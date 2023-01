"Ci vediamo mercoledì all'Olimpico", così José Mourinho aveva salutato Napoli dopo la sconfitta di ieri. E per la gara di Coppa Italia con la Cremonese, in programma mercoledì alle 21 nell'impianto di casa, restano 2500 biglietti prima di far registrare il sold out completo, l'ennesimo. Sono ancora disponibili tagliandi per Curva Nord e Distinti Nord.

