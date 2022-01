Inter: distrazione ai flessori della coscia sinistra per Correa. Verso un mese di stop, da valutare per la Roma

"Joaquin Correa si è sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L’esame ha evidenziato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore verrà rivalutato tra circa due settimane", è quanto fa sapere l'Inter sull'infortunio di Correa accusato durante la sfida di Coppa Italia contro l'Empoli.

Come aggiunge l'emittente televisiva, l'argentino dovrebbe rimanere ai box per circa un mese. Dunque, sarà da valutare in vista dei quarti di finale Coppa Italia contro la Roma (9 febbraio, data da confermare).

