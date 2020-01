Coppa Italia, PARMA-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Inizia il match (VIDEO)

DA PARMA MDR – Dopo la sconfitta casalinga subita in campionato contro la Juventus, la Roma si tuffa nel primo impegno stagionale in Coppa Italia: i giallorossi affrontano il Parma di D’Aversa al Tardini, con l’obiettivo di rendere il giusto onore ad una competizione troppo spesso ‘snobbata’ nelle ultime edizioni. Gli uomini di Paulo Fonseca arrivano alla gara con delle assenze in rosa piuttosto pesanti: fra gli altri non ci saranno Nicolò Zaniolo, due giorni fa l’operazione per la ricostruzione del crociato, ed Edin Dzeko squalificato in occasione del nefasto Fiorentina-Roma di un anno fa.

Ieri il tecnico giallorosso ha preannunciato l’impiego dal primo minuto di Nikola Kalinic, chiarendo poi anche le condizioni di Cristante, Kluivert e Santon, pronti per essere impiegati.

IL TABELLINO

Parma: Colombi; Laurini, Dermaku, Gagliolo, Pezzella; Kurtic, Scozzarella, Barillà; Siligardi, Cornelius, Kucka.

A disp.: Sepe, Alastra, Darmian, Iacoponi, Buono Alves, Hernani, Brugman, Goglino, Kulusevski, Inglese.

All.: D’Aversa.

Roma: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Under, Pellegrini, Perotti; Kalinic.

A disp.: Mirante, Fuzato, Bruno Peres, Juan Jesus, Cetin, Santon, Veretout, Kluivert.

All.: Fonseca.

Arbitro: Pairetto. Assistenti: Bresmes-Baccini. IV uomo: Volpi. VAR: Sacchi. AVAR: Galetto.

LA CRONACA DELLA PARTITA

PREPARTITA

21.00 - Termina il riscaldamento con le squadre che tornano negli spogliatoi.

20.40 - Anche il resto della squadra in campo per il warm-up.

20.30 - I portieri della Roma scendono in campo per il riscaldamento prepartita.

20.25 - Ufficiale anche la formazione del Parma: Colombi; Laurini, Dermaku, Gagliolo, Pezzella; Kurtic, Scozzarella, Barillà; Kucka, Siligardi, Cornelius.

20.15 - Ufficiale la formazione della Roma: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Under, Pellegrini, Perotti; Kalinic.

20.00 - Assenza dell'ultimo minuto in casa Parma: non ci sarà Mattia Sprocati a causa di un serio problema familiare, come fa sapere il club crociato su Twitter. Aggregato al suo posto Alexis Goglino.

Mattia #Sprocati a causa di un serio problema famigliare non prenderà parte alla gara di stasera.

19.35 - I giallorossi lasciano l'albergo alla volta del Tardini.