Parma-Roma: assente Sprocati per un grave problema di famiglia. Al suo posto aggregato alla prima squadra Goglino

Non potrà prender parte a Parma-Roma Mattia Sprocati, attaccante ducale autore di un gol nella sfida di campionato contro i giallorossi. Come riportato sul profilo twitter del club ducale, infatti, il calciatore dovrà dare forfait per un grave problema di famiglia. Si aggrega alla prima squadra Alexis Goglino.

Mattia #Sprocati a causa di un serio problema famigliare non prenderà parte alla gara di stasera.

Ai convocati di Mister #DAversa si é aggregato Patricio Alexis #Goglino, che indosserà la maglia numero 42.#ParmaRoma #CoppaItalia — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) January 16, 2020